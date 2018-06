Tajemnicza seria pożarów lasów w okolicach Odrzywołu w powiecie przysuskim na Mazowszu. Od początku roku w okolicy doszło już do ponad 60 podpaleń. Do ostatniego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Strażacy są przekonani, że za podpaleniami stoi piroman, który celowo podkłada ogień.

Tajemnicza seria pożarów lasów w okolicach Odrzy-wołu w powiecie przysuskim na Mazowszu. Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

O tym, że ogień nie pojawia się przypadkowo, świadczy m.in. liczba pożarów. Zdarzało się również tak, że pożary wybuchały jednocześnie w różnych miejscach. Niemal zawsze ogień pojawiał się w pobliżu dróg.

Jeżeli przyjrzymy się mapie okolicy to zobaczymy, że do pożarów dochodzi w okolicach Odrzywołu. To tak, jakby właśnie stamtąd pochodził podpalacz.

To wygląda tak, jakby ktoś jeździł tą samą drogą i mniej więcej w tych samych miejscach podpalał. Nie ma przypadkowych pożarów. Pożary nie zdarzają się same. Jest to dziełem człowieka - mówi w rozmowie z RMF FM młodszy brygadier Robert Barski, zastępca komendanta staży pożarnej w powiecie przysuskim.

Sprawcy nie udało się jeszcze ustalić. Próbują go "namierzyć" zarówno strażacy, jak i policjanci oraz sami mieszkańcy.

(ug)