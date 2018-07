Niebawem oprócz karty dań i karty win otrzymacie w restauracji kartę wód. W małopolskich restauracjach wprowadzona zostanie karta, dzięki której do smacznego posiłku dobierzecie odpowiednią wodę. Pomysł jest efektem kampanii promującej Małopolskę jako regionu, z którego pochodzą najlepsze wody w Polsce. W karcie znajdzie się 20 rodzajów wód.

zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Na zachodzie Europy coraz bardziej popularne są karty wód podawanych w restauracjach, pojawiła się także instytucja hydrosommeliera, czyli pana, który podobnie jak znawca wina, jest w stanie ocenić, z jaką glebą jest związana dana woda, do jakiej potrawy należy ją podać: czy będzie pasowała do pstrąga czy bardziej do wołowiny - mówi o pomyśle Filip Szatanik z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Jakich wód niebawem napijemy się w krakowskich restauracjach? Będzie to woda z Muszyny, Krynicy, czy Wysowej i wiele, wiele innych.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wziąć udział w projekcie, muszą zgłosić się do Departamentu Marki Urzędu Marszałkowskiego.

Przemek Błaszczyk (j.)