Ponad 200 oryginalnych pamiątek z Titanica, wiernie odwzorowane pomieszczenia pasażerów, sporo materiałów multimedialnych i robiąca wrażenie rzeczywista „góra lodowa” z prawdziwego lodu. W Krakowie w budynku Hotelu Forum przy ulicy Konopnickiej 28 została otwarta wystawa TITANIC THE EXHIBITION.

Przez pół roku, do końca czerwca. Kraków ma nową atrakcję turystyczną. Na 2 tys. metrów kwadratowych codziennie od 9:00 do 20:00 od poniedziałku do niedzieli widzowie z Krakowa i z całej Polski mogą się przenieść na pokład najsłynniejszego statku na świecie.

(mpw)