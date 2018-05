​Węgierski parlament ponownie wybrał Viktora Orbana - lidera partii Fidesz - na premiera 134 głosami przeciwko 28. Agencja Associated Press odnotowuje, że niektóre partie opozycyjne zbojkotowały głosowanie. W wyborach z 8 kwietnia rządząca koalicja konserwatywnego Fideszu i znacznie od niego mniejszej Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 133 z łącznie 199 mandatów, co zapewnia jej niezbędną do nowelizowania konstytucji większość dwóch trzecich. 54-letni Orban został premierem po raz czwarty, a jego rozpoczęta właśnie kadencja jest trzecią z rzędu.

REKLAMA