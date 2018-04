​Chcecie wynająć mieszkanie albo szukacie pracy? Uważajcie na oszustów. Przestępcy mają nową metodę wyłudzania pieniędzy - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Oszuści korzystają z tego, że nie chronimy swoich danych - ostrzega Związek Banków Polskich.



Wyobraźmy sobie, że szukamy mieszkania do wynajęcia. Znajdujemy ciekawe ogłoszenie. Dzwonimy i słyszmy, że warto się spotkać.

Dla naszej wygody osoba po drugiej stronie oferuje, że od razu przygotuje projekt umowy najmu. Ale do tego potrzebuje naszego imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL i numer dowodu.



Jeżeli podamy te dane, wpadniemy w pułapkę, bo wystarczą one oszustowi, by na nasze konto zaciągnął pożyczkę.



Innym wariantem tej metody jest proszenie o takie dane w ogłoszeniach o pracę.



Nie wolno podawać obcym swoich danych. A jeśli popełniliśmy ten błąd, to warto warto zastrzec dowód, a czasem nawet zgłosić to na policję.

(ph)