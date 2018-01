Poznańska policja oferuje nagrodę dla osoby, która pomoże w odnalezieniu poszukiwanego mężczyzny. Wszczął on w szpitalu awanturę i uderzył ratownika medycznego w twarz.

Do zdarzenia doszło 11 sierpnia w Szpitalu Klinicznym przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Poszukiwany mężczyzna wszedł do izby przyjęć i chciał, by natychmiast zbadał go lekarz. Gdy personel próbował go uspokoić, uderzył ratownika medycznego w twarz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poszukiwany mężczyzna Policja

Z policjantami, którzy prowadzą to postępowanie można kontaktować się, osobiście w Komisariacie Policji Poznań Grunwald od pn. do pt. godz. 8:00 - 14:00 przy ul. Rycerskiej 2 lub pod całodobowym numerem telefonu 61 84 121 11/ 12 lub numerem alarmowym 997.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.