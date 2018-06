Zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne udawali agentów ABW i SKW. Powoływali się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości i służbach specjalnych. Żądali i przyjmowali pieniądze w zamian za załatwianie spraw. Dziś lista zatrzymanych powiększyła się do 13. Zatrzymany dziś warszawski przedsiębiorca miał powoływać się na wpływy w resorcie sprawiedliwości. W zamian za milion złotych obiecywał doprowadzić do zwolnienia z aresztu kilku osób podejrzanych o pobicia i porwania.

zdj. ilustracyjne / foto. CBA /

Mężczyzna został zatrzymany rano na parkingu jednej z sieci restauracji fast food w Piasecznie.

To trzynasty zatrzymany w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej powołującej się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości. Wcześniej zatrzymano osiem osób - w styczniu, później kolejne cztery, m.in. b. ministra sprawiedliwości Andrzeja K. - poinformował Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

Śledztwo CBA nadzoruje prokuratura w Katowicach. Po zakończeniu przeszukań prowadzonych w jego domu i pracy zatrzymany trafi na Śląsk, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty.

W styczniu CBA zatrzymało osiem osób podejrzanych o podszywanie się pod funkcjonariuszy służb specjalnych, płatną protekcję oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa miała powoływać się na wpływy w służbach specjalnych SKW, ABW, CBA, w instytucjach państwowych, policji, ministerstwach, urzędach celno-skarbowych i oferować pośrednictwo w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe.



Według ustaleń Biura, zatrzymani uwiarygadniali swoje wpływy w celu wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych, m.in. ze spółek skarbu państwa.

Wśród zatrzymanych w Warszawie, Łodzi i okolicach tych miast były osoby podające się za funkcjonariuszy służb specjalnych - Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, utwierdzające w tym przekonaniu poszkodowanych i takie, która tą grupę przestępczą założyły i kierowały.

Prokuratura informowała wówczas, że członkowie grupy kontaktowali się z różnymi firmami z branży paliwowej i farmaceutycznej, następnie w zamian za korzyści majątkowe deklarowali załatwienie różnych spraw.



Miało to polegać na roztoczeniu nad taką firmą swoistego parasola ochronnego - podejrzani zapewniali, że wobec podmiotów, które nawiążą z nimi współpracę nie zostaną wszczęte przez organy skarbowe postępowania kontrolne i karne.



W połowie kwietnia CBA zatrzymało w tej sprawie kolejne cztery osoby, m.in. b. ministra sprawiedliwości - radcę prawnego Andrzeja K., jego współpracownika z kancelarii Piotra K. oraz gdańskiego biznesmena Marka S. i b. funkcjonariusza Wojskowych Służb Informacyjnych Jerzego K.



K. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię radcowską w Warszawie, był ministrem sprawiedliwości w rządzie Marka Belki w latach 2004-05.



O sprawie pisał tygodnik "Gazeta Polska" - według gazety kancelaria prawna b. ministra sprawiedliwości Andrzeja K. miała obiecywać parasol ochronny organów ścigania nad interesami właściciela firmy farmaceutycznej, który tworzyli fałszywi pracownicy służb specjalnych - zatrzymani w styczniu.



Z treści maili i nagrań - do których dotarła "GP" - ma wynikać, że b. minister i jego współpracownik w kancelarii radcowskiej Piotr K. mieli obiecywać właścicielowi jednej z firm farmaceutycznych "parasol ochronny służb specjalnych i wsparcie w prokuraturze".



Według tygodnika gang udało się rozpracować i doprowadzić do zatrzymań dzięki pomocy jednego z biznesmenów. Obaj prawnicy zaprzeczyli, aby kiedykolwiek powoływali się na wpływy w służbach i prokuraturze.

(j.)