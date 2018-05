Tysiąc złotych grzywny dla gryfińskiego radnego powiatowego za atak przechodnia kawałkiem pizzy. Sąd Rejonowy w Gryfinie (Zachodniopomorskie) uznał, że mężczyzna naruszył nietykalność cielesną przechodnia podczas manifestacji "Łańcuch światła".

Zdj. ilustracyjne / Bartłomiej Zborowski / PAP

Do incydentu doszło podczas zeszłorocznej gryfińskiej manifestacji "Łańcuch światła". Przez grupę pikietujących przed Sądem Rejonowym przechodził mężczyzna z opakowaniem pizzy. Po wymianie kilku uwag między nim a demonstrantami, radny powiatowy Marek Brzeziński (w 2014 roku startował do wyborów z listy Platformy Obywatelskiej jako kandydat niezależny) wyjął pizzę z pudełka i rozsmarował mężczyźnie na twarzy.

W niniejszej sprawie bezsporny był fakt, że oskarżony Marek Brzeziński w dniu 24 lipca 2017 roku w Gryfinie w trakcie odbywającej się demonstracji w obronie sądów naruszył nietykalność cielesną pokrzywdzonego Michała Słyża w ten sposób, że wyjął z opakowania niesioną przez niego pizzę, a następnie rozsmarował ją na twarzy - powiedziała sędzia Izabela Kołodzińska-Jordan. Uzasadniając wyrok sędzia podkreśliła, że "zasadniczym dowodem" było nagranie z monitoringu, które zarejestrowało zdarzenie.

Oskarżony podczas procesu przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale tłumaczył, że była to odpowiedź na prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonego. Sąd uznał, że nie potwierdziły tego ani dowody, ani zeznania świadków, choć "zachowanie pokrzywdzonego zmierzało do sytuacji konfliktowej", ponieważ mógł wybrać inną drogę, nie przeszkadzając manifestującym.