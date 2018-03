We wtorek rano w rejonie Skomielnej Białej na zakopiance zderzyły się dwa auta. W wypadku na Podhalu ranne zostały trzy osoby. Do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło na trasie w stronę Rabki. To miejsce, gdzie trwają prace przy budowie nowej trasy.

REKLAMA