Policja ustala przyczyny śmierci trzech mężczyzn w Kwiatkowicach pod Gorzowem Wielkopolskim, gdzie do jednego z domów zostali wezwani strażacy. Jak ustalili reporterzy RMF FM i RMF MAXXX, w mieszkaniu miał się ulatniać tlenek węgla. Strażacka aparatura wykluczyła jednak jego obecność.

Trójce mężczyzn towarzyszył ich kolega, który przeżył i trafił do szpitala. U 22-latka lekarze wykluczyli możliwość zatrucia tlenkiem węgla. Stwierdzili za to obecność alkoholu i śladowych ilości narkotyków lub dopalaczy. Być może również przez zażycie tego typu substancji nie żyje pozostała trójka mężczyzn.



W Kwiatkowicach, gdzie znaleziono ich ciała, pracował prokurator. Na miejscu zjawili się też policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i eksperci z laboratorium lubuskiej komendy. To ta grupa śledczych spróbuje ustalić konkretne przyczyny tragedii.

