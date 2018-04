Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy wpadli do wody w Policach w Zachodniopomorskiem.

W sobotę po godz. 20 wyłowili ich z wody w Policach płetwonurkowie. Mężczyźni zmarli mimo reanimacji - poinformowała Iwona Grefenheim z Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Dodała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż prawdopodobnie jeden chciał ratować drugiego, gdy ten wskoczył do wody.



Informację o tym, że dwaj mężczyźni, obywatele Ukrainy, wskoczyli do kanału przy Zakładach Chemicznych Police, służby otrzymały po godz. 19 w sobotę. Na miejscu byli strażacy, WOPR i płetwonurkowie.



Według nieoficjalnych informacji, mężczyźni to 23-letni bracia bliźniacy.



Na miejscu pracuje prokurator.

(mn)