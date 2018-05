Uszkodzone budynki w czterech gospodarstwach, przewrócone słupy energetyczne, zerwane linie napowietrzne średniego napięcia elektrycznego oraz pożar stodoły - to efekt trąby powietrznej, która przeszła przez powiat lipski (Mazowieckie).

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak poinformował komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, trąba powietrzna przeszła nad tym rejonem po godz. 17. Silny wiatr niszczył wszystko to, co napotkał na swojej drodze w pasie o szerokości 200-250 metrów - stwierdził . Największe zniszczenia odnotowano w Kaniosach w gminie Rzeczniów. Na szczęście nikt z mieszkańców nie ucierpiał.



Trąba powietrzna spowodowała poważne uszkodzenia w czterech gospodarstwach. W jednym z nich został zerwany dach na piętrowym budynku mieszkalnym. Zniszczeniu uległy też trzy budynki gospodarcze znajdujące się na tej posesji. Jeden z nich rozpadł się na części, które wichura porwała i przeniosła dalej. Na miejscu zostały tylko ciężkie kombajny i inne maszyny rolnicze.



W drugim gospodarstwie w tej samej miejscowości znacznemu uszkodzeniu uległ dach budynku mieszkalnego. Jak podkreślił komendant - w obydwu przypadkach domy były odnowione, miały dachy wykonane z blachy trapezowej. Świadczy to - zdaniem bryg. Krzyczkowskiego - o bardzo dużej sile wiatru.



We wsi Rybiczyzna, na skutek wyładowań atmosferycznych towarzyszących trąbie powietrznej, zapalił się budynek gospodarczy. W okolicy zerwane są też linie napowietrzne średniego napięcia i przewrócone lampy uliczne.



Strażacy pracują nad zabezpieczeniem dachów na budynkach mieszkalnych. Zakładane są plandeki, by uchronić obiekty przed deszczem. Uruchomiono też zasilanie awaryjne, bo okoliczne miejscowości są odcięte od prądu.