​Było o włos od mistrzostwa, ale trzy srebrne krążki i jeden - brązowy, na Mistrzostwach Polski Seniorów Taekwon-do - to też znakomity wynik dla policjantki z Tomaszowa Mazowieckiego w Łódzkiem. Zawody odbyły się dniach 25-27 maja 2018 roku w Kłobucku.

Drużyna Combat Sports Academy Dąbrowa Białostocka (Marta Mysur pierwsza od prawej) / Archiwum prywatne

Podczas turnieju tomaszowska policjantka starsza sierżant Marta Mysur aż cztery razy stawała na podium. To jej rekordowy wynik! Mundurowa zdobyła srebrny medal w indywidualnych układach stopni mistrzowskich oraz srebrny medal w układach drużynowych. Pierwszego dnia zmagań dołożyła jeszcze brązowy krążek w technikach specjalnych. Natomiast drugiego dnia mistrzostw pani Marta zdobyła srebrny medal w walkach.

Jednak niczego nie ma za darmo, więc przygotowania musiały być intensywne i bardzo zdyscyplinowane. Byłam na specjalnej diecie, aby organizm miał wystarczającą ilość odpowiednich substancji do szybkiej regeneracji po dużym wysiłku - mówi st. sierż. Marta Mysur. Sporym wyrzeczeniem były też drużynowe przygotowania do mistrzostw, ponieważ trenowałyśmy po 20 godzin w ciągu soboty i niedzieli. Jeździłam na zgrupowania co weekend, pokonując 400 km do Dąbrowy Białostockiej. A policjantka musiała przygotowywać się bardzo wszechstronnie, technicznie, taktycznie i motorycznie. Część medali to zasługa drużyny, bo panie razem walczyły o sukces.

Impreza była bardzo dobrze obsadzona, a rywalizacja toczyła się do ostatnich sekund. Medale aż z trzech konkurencji w czwórboju taekwondo, są dla mnie ogromnym sukcesem - dodaje pani Marta. Aby wziąć udział w tych zmaganiach, wcześniej należało znaleźć się na podium w dwóch, poprzedzających turniejach eliminacyjnych.

W zawodach startowało blisko 200 zawodników z całego kraju. W tym roku sezon startowy został zakończony, a kolejne zmagania w barwach reprezentacji kraju będą we wrześniu. Tym razem oprócz turniejów krajowych, będą starty na Pucharze Europy i Świata. Za rok czeka policjantkę udział w Mistrzostwach Świata w Niemczech.