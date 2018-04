Cztery z pięciu autobusów dowożących dzieci do szkół nie nadawały się do dalszej jazdy - to wynik kontroli inspektorów Transportu Drogowego w okolicach dolnośląskiego Bierutowa. Już wstępne oględziny pojazdów wskazywały, że są one w złym stanie. Autobusy skierowano na stację diagnostyczną.

