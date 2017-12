"Tak ciężkiej służby jeszcze nie miałem w ciągu 10 lat pracy w parku" - mówi RMF FM komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło. Chodzi o sobotnie wydarzenia na drodze do Morskiego Oka. Do dantejskich scen doszło, kiedy strażnicy namawiali turystów, by zeszli na parking na Palenicy Białczańskiej jeszcze zanim zapadnie zmrok. Około 300 osób chciało jednak za wszelką cenę zjechać saniami.

Turyści na drodze do Morskiego Oka (zdj. ilustracyjne) /Grzegorz Momot /PAP

