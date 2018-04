"Słowa, które były cytowane przez media w Izraelu, nie padły. Mam wrażenie, że chodziło o celowe przetestowanie reakcji, które zdaniem autorów powinny podpadać pod nowelizację ustawy o IPN" - mówi szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Krzysztof Szczerski / Wojciech Pacewicz / PAP

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin w czwartek wzięli udział w Marszu Żywych w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Wcześniej Duda i Riwlin spotkali się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.