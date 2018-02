Uroczyste pożegnanie zorganizowano Brutusowi, owczarkowi niemieckiemu, który przeszedł na "emeryturę". Pies-funkcjonariusz pracował 10 lat w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

​Brutus jest 11-letnim owczarkiem niemieckim / Policja

Brutus jest 11-letnim owczarkiem niemieckim. Przez 10 lat uczestniczył w patrolach, brał udział w zabezpieczaniu imprez masowych czy poszukiwaniach osób zaginionych, a także tropił ślady pozostawione przez przestępców na miejscu zdarzenia.

Brutus podczas uroczystego pożegnania przeszedł przed szpalerem innych psów-funkcjonariuszy, a następnie otrzymał akt podziękowania za służbę, kość i zapas karmy. Prezenty wręczyły mu także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie.



Przewodnikiem psa był asp. Grzegorz Matolicz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W czwartek wspomniał jeden z sukcesów swojego podopiecznego.



Kierowca nie zatrzymał się do kontroli; uciekł, zostawił samochód i oddalił się na ogrody działkowe. Przyjechaliśmy z Brutuskiem po czterech godzinach na miejsce zdarzenia. Po nawęszeniu wnętrza pojazdu Brutus podjął pracę węchową, dotarliśmy na ogrody działkowe i dokładnie wskazał działkę. Co najciekawsze, sprawca schował się w budzie dla psa - powiedział Matolicz. Dodał, że pies z wiekiem złagodniał, w młodości był bowiem bardzo agresywny, zgodnie ze szkoleniem, które przeszedł.



​Brutus jest 11-letnim owczarkiem niemieckim / Policja

Emerytowany psi funkcjonariusz będzie odpoczywał na wsi, opiekę nad nim będzie sprawował jego dotychczasowy przewodnik. Jego następcą będzie teraz owczarek niemiecki o imieniu Aslan. Przechodzi szkolenie u boku tego samego przewodnika.



W Referacie Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie służy 13 psów. Są to głównie psy patrolowo-tropiące, a także psy o różnych specjalizacjach, jak pies tropiący czy wyszkolony do znajdowania materiałów wybuchowych. Aby przystąpić do służby, zwierzęta muszą przejść wstępne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.