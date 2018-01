Ciała trzech osób, w tym dziecka, znaleziono na poboczu drogi w Świdniku w Małopolsce. Prawdopodobnie zostali potrąceni przez samochód, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 23. Służby ratunkowe dostały powiadomienie, że w rowie przy drodze w Świdniku leży człowiek, prawdopodobnie potrącony przez samochód. Na miejscu okazało się, że ofiar jest więcej i wszystkie nie żyją.

Policja ustaliła, że ofiarami wypadku w Świdniku w Małopolsce było małżeństwo 37-latków i ich 10-letnie dziecko. To mieszkańcy Sądecczyzny. Wiele wskazuje na to, że zostali potrąceni przez samochód, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku. W tej chwili poszukuje go policja.

(m)