Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów nowy szef resortu rolnictwa Jan Ardanowski przedstawi informację o stanie suszy w Polsce. Rząd omówi też projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wydłużający termin na zgłaszanie zmian liczebności stada.

Posiedzenie rządu ma rozpocząć się o godz. 10. Wcześniej, o godz. 9.30 odbędzie się uroczystość powołania Jana Krzysztofa Ardanowskiego na nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zastąpi on na tym stanowisku Krzysztofa Jurgiela.

Jak poinformował we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, minister rolnictwa przedstawi Radzie Ministrów informację o stanie suszy w Polsce. Obecnie suszą objęta jest połowa gruntów ornych w Polsce i zjawisko to pogłębia się. Głównie dotyka ona zbóż jarych, ale także upraw owoców jagodowych. Sasin przekazał ponadto, że rząd będzie rozmawiał o "propozycjach konkretnych działań" ws. rozwiązania tego problemu.

Rada Ministrów omówi też projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Przewiduje on m.in. wydłużenie z 24 godzin do 2 dni terminu na zgłaszanie do ARiMR zmian liczebności stada, wprowadzenie możliwości wyboru przez posiadacza świni metody oznakowania zwierzęcia, a także zniesienie obowiązku wykonywania spisu bydła.



Pod obrady rządu trafi również projekt nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, nazwanej "ustawą o RLKS". Projektowane przepisy mają usprawnić i zwiększyć efektywność inicjatyw podejmowanych przez lokalne społeczności.



Rząd zajmie się też nowelizacją ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wnioskodawcą projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.