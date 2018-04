Śledczy, który w 2010 roku pracował we wrocławskiej Prokuraturze Okręgowej i już wtedy był informowany o wątpliwościach co do słuszności skazania Tomasza Komendy - został przesłuchany w Łodzi w charakterze świadka - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. To są nowe informacje dotyczące śledztwa ws. mężczyzny który - zdaniem prokuratury - niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat.

Tomasz Komenda / Maciej Kulczyński /PAP

