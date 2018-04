Spektakularna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak dowiedzieli się dziennikarze śledczy RMF FM, we współpracy z funkcjonariuszami z Republiki Południowej Afryki udało się uwolnić Polkę porwaną w tym kraju.

Jak poinformował komendant główny policji Jarosław Szymczyk na konferencji prasowej, policja otrzymała 11 kwietnia sygnał od mieszkańca Śląska. Mieli się z nim skontaktować ludzie, którzy porwali w RPA jego 54-letnią matkę i żądali za jej uwolnienie 2 miliony euro.

Kobieta poznała przez internet około 30-letniego mężczyznę z Republiki Południowej Afryki. 54-latka pojechała do tego kraju, gdzie została następnie porwana i pozbawiona wolności. Była przetrzymywana w fatalnych warunkach; była skrępowano, przystawiano pistolet do głowy i zmuszano ją do wykonywania telefonów do syna, by namawiała do przyspieszenia zapłacenia okupu.

Polska policja wysłała dwóch funkcjonariuszy CBŚP do RPA. Tam nawiązali współpracę z tamtejszymi służbami. Po dwóch dniach udało się uwolnić kobietę i ustalić porywaczy. 54-latka wróciła bezpiecznie do kraju 16 kwietnia.

Szymczyk wskazał, że w RPA dochodzi rocznie do około 10 tys. uprowadzeń dla okupu. W wielu przypadkach osoby porwane nie zostały do tej pory odnalezione.