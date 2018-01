Sąd Najwyższy nie wyraził we wtorek zgody na przeniesienie procesu czwórki lekarzy leczących Jerzego Ziobro, ojca ministra sprawiedliwości, do innego sądu równorzędnego. Wnosił o to Sąd Okręgowy w Krakowie przed rozpoznaniem w listopadzie ub.r. apelacji od wyroku uniewinniającego lekarzy.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Tytus Żmijewski /PAP

