Do śmiertelnego wypadku doszło na A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Zginął 37-letni mężczyzna.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8 rano, na 94. kilometrze autostrady w kierunku Świecka. Obecnie autostrada w miejscu zdarzenia jest już przejezdna.



Jak tłumaczył PAP asp. sztab. Andrzej Łaciński z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu, rano "doszło do zderzenia dwóch pojazdów; samochód osobowy uderzył w tył samochodu ciężarowego". W wyniku wypadku jeden z pasażerów samochodu osobowego zginął na miejscu, natomiast dwie kolejne osoby zostały przetransportowane do szpitala w Nowym Tomyślu - mówił.



Sierż. szt. Joanna Jerzewska z KPP w Nowym Tomyślu poinformowała PAP, że ofiarą śmiertelną wypadku był 37-letni mężczyzna - pasażer samochodu osobowego.



Jerzewska wskazała, że nadal trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Dodała, że kierowcy pojazdów, które brały udział w wypadku - byli trzeźwi.