Niebywały smród, chmary much i obawa o zatrucie wody w kranach. Z takimi problemami borykają się mieszkańcy Sarbii koło Czarnkowa w Wielkopolsce. Powód - tony śmieci, zalegające na nielegalnym i zamkniętym niedawno składowisku odpadów. W jego sprawie trwa prokuratorskie śledztwo, do tej pory zarzuty usłyszało już sześć osób, ale nikt nie kwapi się, by zalegające śmieci odebrać.

