Czy senator Stanisław Kogut zostanie zatrzymany i tymczasowo aresztowany? Wnioskiem katowickiej prokuratury w tej sprawie jutro po południu zajmie się senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich - dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Stanisław Kogut w grudniu zrzekł się immunitetu. Śledczy chcą postawić mu zarzuty o charakterze korupcyjnym, na co potrzebna jest dodatkowa zgoda.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, część jutrzejszego posiedzenia senackiej komisji zostanie utajniona, bowiem dotyczy niejawnego wniosku śledczych - senatorowie mogli się już z nim zapoznać.

Senator PiS Stanisław Kogut zrzekł się immunitetu. "Jestem do dyspozycji prokuratora" Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut - zgodnie z zapowiedzią - zrzekł się immunitetu. Zrobił to na piśmie podczas porannego spotkania z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Powtórzył przy tym, że nie ma sobie nic do zarzucenia i podkreślił, że nie zna zarzutów. Wnioskiem zajęła... czytaj więcej

Według ustaleń Patryka Michalskiego, w Senacie obecny będzie jutro przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Katowicach, który przedstawi szczegóły zgromadzonych materiałów i odpowie na pytania senatorów. Później Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zdecyduje, czy poprze wniosek o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta.

Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie jednak na sali plenarnej: jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie po głosowaniach nad budżetem.

Stanisław Kogut został poinformowany o jutrzejszym posiedzeniu komisji w jego sprawie i ma prawo wziąć w nim udział.

Dawny hotel Cracovia i milionowa łapówka w tle

Senator Stanisław Kogut miał - jak twierdzi prokuratura - powoływać się na wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, u prezydenta miasta Krakowa i u wojewody małopolskiego oraz pośredniczyć w załatwieniu sprawy administracyjnej. Chodziło o działanie na rzecz inwestora, który nie chciał, by dawny hotel Cracovia został wpisany do rejestru zabytków.

Tu - według prokuratury - Kogut miał otrzymać obietnicę miliona złotych łapówki.

Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, według pierwotnych planów inwestora, położony w bardzo atrakcyjnym punkcie Krakowa budynek miał zostać rozebrany, a na jego miejscu miały powstać biura i galeria handlowa. Plany te pokrzyżowało jednak wpisanie dawnego hotelu na listę zabytków.

Spółka odwołała się od tej decyzji, ale równocześnie rozpoczęły się działania nieformalne.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, główna część łapówki, która przewija się w śledztwie, miała trafić do osoby pełniącej funkcję publiczną, która miała obiecać załatwienie sprawy, czyli pomyślne rozpatrzenie odwołania: tak, aby można było zburzyć hotel Cracovia.

Inny zarzut pod adresem senatora Koguta dotyczy łapówki w zamian za pomoc skazanemu w odsiadywaniu wyroku w lżejszych warunkach.

Śledczy zaznaczali, że zarzuty poparte są szczegółowym materiałem operacyjnym - między innymi nagraniami z podsłuchów.

Stanisław Kogut: To oszczerstwo. (...) Ktoś uderza we mnie z premedytacją

Stanisław Kogut natomiast - po upublicznieniu informacji z prokuratury - oświadczył, że czuje się niewinny. Nie mam sobie nic do zarzucenia - przekonywał.

To kłamstwo, kłamstwo, oszczerstwo. Z nikim nie mam żadnych układów. (...) Ktoś uderza we mnie z premedytacją. Co mnie obchodzi hotel Cracovia? Ja od nikogo żadnych łapówek nie żądałem - tak Stanisław Kogut komentował w RMF FM zarzuty pod swoim adresem.

Komitet polityczny PiS zawiesił Koguta w prawach członka partii

W związku ze sprawą komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o zawieszeniu Stanisława Koguta w prawach członka partii.

Jak stwierdził wówczas wiceprezes PiS Joachim Brudziński, było to "jedyne wyjście w tej sytuacji".