"To, co robi z nim prokuratura, co próbuje robić rząd PiS, czy politycy PiS, jest przeciwskuteczne" – mówił o przesłuchaniu Donalda Tuska lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. "PiS strzela sobie po raz kolejny gola samobójczego, nie rozumiejąc, że jest to walka beznadziejna" - podkreślił.

Donald Tusk w sądzie /Bartłomiej Zborowski /PAP

REKLAMA