Tragiczny wypadek we Frydrychowicach w Małopolsce. Samochód osobowy wypadł z trasy, dachował i wpadł do potoku. Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn, kobieta trafiła do szpitala. Informację o tych tragicznych wydarzeniach dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

