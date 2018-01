Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego trafią gimnazjalistki, które wiosną ubiegłego roku w pobliżu gimnazjum nr 3 na gdańskim Chełmie pobiły koleżankę. Dziewczyny znęcały się i groziły również kilku innym nastolatkom.

Gimnazjalistki oskarżone o pobicie uczennicy gdańskiego Gimnazjum nr 3 / Adam Warżawa / PAP

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Gdańsku orzekł kary wobec siedmiu nastolatek, które odpowiadały m.in. za pobicie gimnazjalistki w maju 2017 r. Wyrok nie jest prawomocny.



Najsurowszą karę otrzymała Angelika J., którą sąd skazał na zakład poprawczy. Karę jednak zawiesił na 3 lata umieszczając dziewczynę w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Wobec trzech innych dziewczyn sąd wymierzył karę pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a wobec kolejnych trzech nadzór kuratora sądowego.



Cała siódemka będzie musiała też wykonać 30 godzin prac społecznych w szkołach.



Sędzia: Nie ma pojęcia trudna młodzież, to synonim określenia beznadziejnych rodziców

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Izabela Żurek powiedziała m.in., że nieletnie dziewczyny działały jak w "młodocianym gangu przestępców". Nie ma pojęcia trudna młodzież, to synonim określenia beznadziejnych rodziców - dodała.



To być może przykra i trudna do zaakceptowania prawda. Nie znaleźlibyśmy się jednak na tej sali, gdybyśmy mieli do czynienia z wydolnymi wychowawczo rodzicami. Nieletnie mają po 14, 15 lat i jest jeszcze czas refleksję, na wprowadzenie radykalnych zmian w waszym życiu i życiu waszych dzieci - powiedziała sędzia Izabela Żurek.



Sędzia zaapelowała do rodziców o rozmowy ze swoimi dziećmi. Znajcie imiona i nazwisk znajomych swoich dzieci oraz ich rodziców. Jeżeli mają profile na Facebooku bądźcie w gronie ich znajomych i obserwujcie, co tam się dzieje i reagujcie natychmiast - mówiła.



Nie ma przyzwolenia na przemoc (...) Sąd ma nadzieję, że ta sprawa, jej nagłośnienie oraz z całą mocą wskazanie, że takie zachowania będą surowo karane, zahamuje falę agresji, tym bardziej niepokojącej, bo dziejącej się wśród dziewczyn i przyjmującej coraz bardziej niepokojące przejawy - powiedziała sędzia.





Oskarżone dziewczyny wchodzą na salę sądową / Adam Warżawa / PAP

W połowie maja ubiegłego roku policja otrzymała zgłoszenie o bójce w pobliżu gimnazjum nr 3 na gdańskim Chełmie.



Funkcjonariusze znaleźli tam pobitą 14-latkę. Dzień później jedna z uczennic na portalu społecznościowym umieściła film, na którym widać, jak grupa dziewcząt bije, ciągnie za włosy i kopie po głowie siedzącą na chodniku dziewczynę.



Zrzuty z filmu, jaki na Facebooku umieściła jedna z gimnazjalistek / /