Jest przełom w sprawie zuchwałego napadu na konwój przewożący pieniądze w Płocku. Zamaskowani sprawcy najpierw spowodowali kolizję z bankowozem, a następnie obezwładnili konwojentów i ukradli kasetkę z pieniędzmi. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, są pierwsze zatrzymania w tej sprawie.

Zatrzymani to dwaj mężczyźni - główni organizatorzy i pomysłodawcy całego napadu. Wpadli w ręce mazowieckich policjantów, gdy szykowali się do wyjazdu za granicę. Nie jest wykluczone, że mieli więcej wspólników.



Prokuratura będzie składać wnioski do sądu o areszt dla zatrzymanych. Na razie odmawia jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie.



Według ustaleń reporterów RMF FM, z konwoju zrabowano prawie 400 tysięcy złotych. Przestępcy doskonale wiedzieli, jaka kwota będzie przewożona, a cały napad drobiazgowo planowali miesiącami.