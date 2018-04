W Warszawie w południe z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz m.in. przedstawicieli rządu oraz ambasador Izraela rozpoczęły się w Warszawie główne uroczystości 75-lecia wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uroczystości odbywają się przed Pomnikiem Bohaterów Getta. Punktualnie w południe w stolicy rozległy się syreny dla upamiętnienia rocznicy.

Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

W 1944 r. w miejscu getta warszawskiego była pustynia, zamiarem Niemców było zniszczenie zarówno narodu żydowskiego jak i pamiątek po narodzie żydowskim - mówił prezydent Andrzej Duda w czwartek podczas obchodów 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim.



Kiedy popatrzymy wokół nas, na tę część stolicy Polski, Warszawy, to błyskawicznie można zauważyć, że wszystkie budynki, które tu wokół się znajdują, są zbudowane po 1945 r., tu nie ma wokół żadnego budynku, który istniałby przed II wojną światową - mówił prezydent przed Pomnikiem Bohaterów Getta.



Niemcy niszcząc powstańców w getcie warszawskim, niszcząc resztki społeczności żydowskiej, którą tutaj zgromadzili, przystąpili do zniszczenia także tych resztek kamienic, które tutaj pozostały. W 1944 r. była tutaj pustynia i jedyne, co zostało, to obóz koncentracyjny Gęsiówka dla Żydów, który Niemcy tutaj zbudowali - dodał.



Prezydent stwierdził, że zamiarem Niemców było zniszczenie zarówno narodu żydowskiego, jak i zniszczenie wszelkich pamiątek po narodzie żydowskim. Jak dodał, w 1940 r. Niemcy rozpoczęli w Warszawie tworzenie getta dla społeczności żydowskiej.



W jaki sposób ludzi narodowości żydowskiej identyfikowali i określali? Prosty, według swojego, faszystowskiego prawa III Rzeszy, ponieważ wymazali Polskę z mapy i tu była III Rzesza - mówił Duda.



Kierowali się swoim bandyckim prawem, ustawami norymberskimi - dodał.

Wcześniej Andrzej Duda złożył biało-czerwone wieńce na zbiorowej mogile ofiar powstania, a także na grobach: ostatniego przywódcy powstania w getcie Marka Edelmana oraz dowódcy Żydowskiego Związku Wojskowego Pawła Frenkla.

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia.

W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacji pomocniczych.



Poruszające kolaże połączyły przeszłość Warszawy z teraźniejszością. "To rodzaj hołdu i tęsknoty" „To jest rodzaj hołdu i tęsknoty za tym, że już ich nie ma” – mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Dziedzic, współautor książki „Teraz’43. Losy”. Wraz z Magdaleną Kicińską opowiada w niej o życiu społeczności żydowskiej w Warszawie i jej tragicznych losach. Poprzez wyjątkowe kolaże łączące archiwalne... czytaj więcej

W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu. 8 maja w schronie przy ul. Miłej 18 samobójstwo popełnił przywódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu żołnierzy. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta.

(ph)