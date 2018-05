Do wakacji zapadnie decyzja, czy osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy a nie zdały jeszcze egzaminu, będą mogą wsiąść za kierownicę, by się doszkalać bez instruktora. Ministerstwo Infrastruktury analizuje rozwiązanie, by młodzi kierowcy mogli w tym czasie jeździć np. z rodzicem w fotelu pasażera.

