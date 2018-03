Polska i USA mają w przyszłym tygodniu uzgodnić sprzedaż Warszawie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot - pisze Reuters z Warszawy, powołując się na trzy anonimowe źródła.

Bateria rakiet Patriot / YONHAP / PAP/EPA

Agencja odnotowuje, że Polska zapowiadała przeznaczenie na ten projekt ok. 7,6 mld dolarów, ale źródła twierdzą, że umowa, która ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu, będzie opiewać na nie więcej niż 5,5 mld dolarów.

Porozumienie ma zostać podpisane 28 marca - cytuje Reuters "źródło bliskie ministerstwu obrony" i dodaje, że potwierdziły to dwa inne źródła zaznajomione ze sprawą.



Reuters odnotowuje, że polski resort obrony nie odpowiedział na jego prośbę o komentarz. Agencja zwraca uwagę, że w końcu stycznia minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że oczekuje podpisania porozumienia do końca pierwszego kwartału br.



Reuters pisze też, że porozumienie w sprawie sprzedaży Patriotów Polsce zaaprobowane w listopadzie przez Departament Stanu USA opiewało na sumę do 10,5 mld dolarów. Jednak "dwa źródła" powiedziały Reutersowi, że Polska otrzymała "inne opcje z innymi indywidualnymi komponentami i innymi scenariuszami offsetu". Źródła oszacowały te opcje na 4,5-5,5 mld dolarów, ale zaznaczyły, że negocjacje jeszcze się nie zakończyły.