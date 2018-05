W nocy Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o odnalezieniu ciała ostatniego z poszukiwanych górników z kopalni Zofiówka. Ciało było uwięzione pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku. Ratownicy rozpoczną jego transport do podziemnej bazy, a następnie na powierzchnię. Operacja może potrwać kilka godzin - przekazała spółka.

Do tragicznego w skutkach wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. W jego efekcie zginęło 5 górników, których ciała odnaleziono i wydobyto na powierzchnię podczas akcji prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach. Ratownicy zmagali się m.in. z wodą, która zalała zniszczony chodnik, blokującymi drogę fragmentami zniszczonych konstrukcji i urządzeń, wysoką temperaturą, metanem. Do poszukiwań wykorzystano m.in. psy policji i straży pożarnej, przygotowane do pracy w wodzie, gruzowiskach oraz zawałach.

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała zdjęcia z ekstremalnie trudnej akcji ratunkowej:



Walka z czasem

Bezpośrednio po wstrząsie udało się uratować dwóch pracowników, dzień później odnaleziono ciała dwóch kolejnych, którzy stracili życie pod ziemią. Do dwóch następnych śmiertelnych ofiar ratownicy dotarli w sobotę i niedzielę - po tygodniu akcji.