​Obecny rzecznik PSL Jakub Stefaniak będzie kandydatem Stronnictwa na prezydenta Warszawy - poinformował lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Stefaniak zapowiedział, że ważnym elementem jego kampanii będzie sprawa reprywatyzacji, a "Warszawa musi być miastem sprawiedliwym".

Jakub Stefaniak i Władysław Kosiniak-Kamysz / Rafał Guz / PAP

Wiele osób mówi, że Warszawa to nie jest miejsce, gdzie ludowcy mają szansę. "Ludowy" znaczy powszechny, dla wszystkich nie dla wybranych, dla tych, którzy przyjechali tutaj kilka miesięcy temu, dla tych, którzy się tutaj urodzili - Warszawa jest dla wszystkich, to jest nasza stolica, wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Przedstawiając kandydaturę Stefaniaka, lider ludowców zapewnił, że PSL "jako najpoważniejsza partia polityczna w Polsce z powagą podchodzi do tych wyborów (samorządowych)".



Również Stefaniak podkreślał, że "każdy, kto chce, może czuć się warszawiakiem, nie można dzielić ludzi na tych, którzy tu przyjechali i tych, którzy się tu urodzili".



Jak mówił, "trzeba wymagać od miasta uczciwości i na pewno bardzo ważnym filarem tej kampanii będzie sprawa reprywatyzacji". Stefaniak ocenił, że będzie to bardzo istotny temat.

My nie mamy co tuszować tu w Warszawie, my jesteśmy po stronie warszawiaków (...), Warszawa musi być miastem sprawiedliwym - oświadczył.



Stefaniak, który obecnie pełni funkcję rzecznika PSL, wcześniej był m.in. dziennikarzem TVP Info.

