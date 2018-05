72-latek z gminy Rudziniec (Śląskie) przywiązał swojego psa do samochodu i wlókł go przez kilkaset metrów. Zwierzę przeżyło dzięki interwencji świadka, ma jednak poważne obrażenia. Właściciel psa tłumaczył, że chciał w ten sposób przetransportować go do domu.

