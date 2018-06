O porannych kłopotach na drogach informują nas słuchacz ze Śląska. Na trasie średnicowej w Świętochłowicach - na jezdni w kierunku Gliwic - przewróciła się ciężarówka.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 10:00. Tir blokuje całą jezdnię w kierunku Gliwic. Trzeba go będzie usunąć z tego miejsca. Policja kieruje auta na objazd ulicą Bytomską. Do Gliwic jednak lepiej teraz jechać autostradą A4.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

To nie jedyny wypadek o poranku w Śląskiem. Na krajowej jedynce w Koziegłowach zderzyły się 3 ciężarówki. Ta trasa została już odblokowana.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

(j.)