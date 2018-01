Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski uchylił decyzję w sprawie nałożenia kary na TVN i zapowiedział stworzenie Medialnego Okrągłego Stołu - poinformowała na swojej stronie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski / Radek Pietruszka / PAP

Jak podano "po zapoznaniu się ze stanowiskami strony społecznej oraz dodatkowych analizach i argumentach przedstawionych przez zainteresowaną stronę" przewodniczący KRRiT postanowił uchylić decyzję z dnia 11 grudnia 2017 r. ws. nałożenia kary na spółkę TVN SA.

Kołodziejski zapowiedział także stworzenie Okrągłego Stołu Medialnego przy KRRiT z udziałem środowisk dziennikarskich, naukowych oraz z aktywnym uczestnictwem nadawców.



Utworzenie Okrągłego Stołu Medialnego spowodowane jest "niezwykłą wagą problemu brutalizacji życia publicznego, narastającą agresją kierowaną także przeciwko dziennikarzom, propagowaniu mowy nienawiści i dezinformacji tzw. fake news". Przewodniczący KRRiT podkreślił, że wolność słowa oznacza odpowiedzialność za nie i dlatego tak pilna staje się potrzeba wspólnego wypracowania form samoregulacyjnych w mediach - czytamy w komunikacie KRRiT.



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w połowie grudnia ub.r. zdecydowała o nałożeniu kary w wysokości 1 mln 479 tys. zł. na spółkę TVN SA, nadawcę programu TVN 24, za sposób relacjonowania wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z grudnia 2016 r. Według Rady nadawca naruszył przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez "propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu". Spółka TVN SA uznała decyzję Krajowej Rady za bezpodstawną i zapowiedziała odwołanie się od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie.



3 stycznia br. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli zarządu spółki TVN z KRRiT oraz ekspertami obu stron. Omawiano kolejne punkty uzasadnienia do decyzji o nałożeniu na nadawcę kary za sposób relacjonowania wydarzeń sejmowych w grudniu 2016 r. Zapowiedziano, że rozmowy będą kontynuowane.



W piątek Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski spotkał się z przedstawicielami strony społecznej w sprawie kary nałożonej na nadawcę TVN 24. Według rzeczniczki Rady Teresy Brykczyńskiej dyskusja była "bardzo rzeczowa i merytoryczna".



Pod koniec grudnia KRRiT informowała, że spółka TVN SA przekazała Radzie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zarzutów; zapowiedziano, że będą one analizowane przez Biuro KRRiT.