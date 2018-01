“Całe to zamieszanie to wynik nieporozumienia” – tak o kryzysie dyplomatycznym w relacjach polsko-izraelskich mówi przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz. „Wydaje mi się, że w tej chwili ta sprawa rozgorzała, ale przecież można już siąść do stołu i wyjaśnić niektóre spory. Wydaje mi się, że to naprawdę nie jest trudne” – zaznaczył. „My wiemy, kto doprowadził wielomilionowy naród do zagłady. Jeszcze raz podkreślę: mówienie o polskich obozach zagłady jest bardzo krzywdzące” – przekonywał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Markiem Balawajdrem.

