​Na granicy w Świecku (Lubuskie) zatrzymano dwóch mieszkańców Wielkopolski przemycających narkotyki. W zbiorniku paliwa samochodu, którym wracali do kraju z Holandii, były tabletki ecstazy i amfetamina. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne zabronione substancje. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, policjanci przejęli łącznie 4 tys. tabletek ecstazy, ponad kilogram amfetaminy, marihuanę i kokainę.

34-letni Marcin K. i 29-letni Damian O. usłyszeli już zarzut przywozu znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Jeden z nich dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu Marcin K. trafił na trzy miesiące do aresztu - powiedział Maludy.

Rzecznik dodał, że ujęcie podejrzanych i przejęcie narkotyków było efektem kilkumiesięcznej pracy operacyjnej policjantów z Międzyrzecza (Lubuskie) i niewykluczone są kolejne zatrzymania.



Sama akcja związana z zatrzymaniem obu mężczyzn została przeprowadzona w miniony czwartek we współpracy z innymi służbami.



Ze względu na informację, że jeden z mężczyzn może być uzbrojony, do działań zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariuszy Państwowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej - wyjaśnił Maludy.



Do przeszukania pojazdu, którym poruszali się podejrzani celnicy wykorzystali nowoczesne urządzenia skanujące, które pozwoliło szybko namierzyć narkotyki ukryte w zbiorniku paliwa.



To nie był jednak koniec działań policjantów. Kolejnym etapem były przeszukania miejsc zamieszkania mężczyzn, gdzie również zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych - dodał Maludy.

