Specjalne naklejki z indywidualnym numerem przejazdu kolejowego i numerami telefonów do służb pojawiają się na przejazdach w całym kraju. W sumie oznakowanych zostanie blisko 14 tysięcy skrzyżowań dróg z torami. Informacje z naklejkami mają pomóc w szybkim zlokalizowaniu miejsca, w którym doszło do wypadku czy awarii. W najgroźniejszych sytuacjach podanie numeru z naklejki przyspieszy wstrzymanie ruchu na danej trasie. Znakowanie potrwa do końca maja.

