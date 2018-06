Od wtorku do czwartku w południowej Polsce będzie deszczowo i burzowo. W całym kraju temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Shen Jizhong / PAP/EPA

We wtorek słupek rtęci wskaże od 20 kresek powyżej zera na Pomorzu, Warmii, Mazurach czy Śląsku do 25 w Lubuskiem.

IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu w południowej Polsce. Dla Podkarpacia wystosowano ostrzeżenie drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) - wystąpią tam burze z gradem, a wiatr osiągnie w porywach 95 km/h. Burze z gradem i ulewy pojawią się także w Małopolsce. Ponadto w województwach: dolnośląskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim spodziewane są intensywne opady deszczu, do 40 milimetrów (ostrzeżenia pierwszego stopnia).

Prognoza na wtorek / INTERIA.PL

W nocy zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na południu i południowym wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W czasie burz opady do 10 mm. Temperatura minimalna od 9 st. na Mazurach i Podlasiu do 14 st. miejscami na południu i południowym wschodzie oraz na wybrzeżu.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju i na południu okresami duże i wówczas przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Padać będzie również na północy i w centralnej części kraju. Na Pogórzu Karpackim w czasie burz wysokość opadu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 do 24 st., chłodniej miejscami terenach podgórskich i nad morzem: od 17 do 20 st.

Prognoza na środę / INTERIA.PL

Czwartek znów przyniesie burze i deszcze na południu. Pas burzowy będzie się rozciągał od Śląska po Lubelszczyznę. W całym kraju podobne temperatury: od 22 do 24 stopni.