Po mroźnej nocy kierowcy będą musieli przygotować się na kolejne utrudnienia. Szczególnie na południu Polski spodziewane są opady deszczu, a w połączeniu z niską temperaturą może to powodować gołoledź.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Wojtasik / PAP

Jak podaje IMGW, zachodnia i południowo-zachodnia Europa pozostaje w zasięgu Wyżu Azorskiego. Krańce wschodnie kontynentu są w zasięgu wyżu znad Rosji. Na północy Europy pogodę kształtuje niż znad Islandii, a na południu - niż znad Włoch.

W środę Polska pozostanie w mroźnej, arktycznej masie powietrza, w nocy z południa zacznie napływać cieplejsze powietrze.

/ IMGW-PIB /

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju okresami wzrastające do dużego. W rejonach podgórskich słabe opady śniegu, po południu miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem, lokalnie opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 st. lokalnie na Pomorzu do 3 st. na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od -3 st. do 0 st., na wybrzeżu około -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, na południu wschodni.

W nocy ze środy na czwartek na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane stopniowo wzrastające do dużego, okresami opady śniegu. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i na południu Mazowsza miejscami opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -13 st. miejscami na Pomorzu do -1 st. lokalnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. W rejonach podgórskich od -6 st. do -3 st., na wybrzeżu około -5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W czwartek na północnym zachodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich początkowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -3 st. miejscami na Pomorzu do 2 st. miejscami na południu, w rejonach podgórskich od -2 st. do 0 st., na wybrzeżu około 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

Orientacyjna prognoza zagrożeń na najbliższe 3 dni / IMGW-PIB /

PROGNOZA POGODY NA NAJBLIŻSZE DNI

