Poniedziałek w niemal całej Polsce przyniesie mroźną, nieprzyjemną pogodę. Na szczęście dzień później możemy się spodziewać ocieplenia. Mieszkańcy naszego kraju powinni jednak uważać na silny wiatr, IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw.

Poniedziałek

W poniedziałek najcieplej będzie we Wrocławiu, gdzie termometry wskażą 2 stopnie Celsjusza, a na temperatury powyżej zera możemy liczyć tylko w południowo-zachodniej części kraju. Najzimniej będzie za to w Polsce wschodniej: w Białymstoku -6 stopni, -5 w Olsztynie i -4 w Lublinie.

W dzień na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie początkowo zachmurzenie całkowite, później słońce wyjdzie zza chmur. W zachodnich województwach będzie dość mocno wiało. Szczególnie na baczności powinni się mieć mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. IMGW wydał ostrzeżenia dla tych regionów.



Na południowych krańcach województw małopolskiego i podkarpackiego wystąpią siarczyste mrozy. Na warunki atmosferyczne powinni uważać szczególnie mieszkańcy regionów górskich.



Nocą w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe wzrastające do całkowitego, po północy spadnie śnieg. Wiatr umiarkowany i okresami silny.



Prognoza na poniedziałek, 15.01.18 / Interia.pl /

Wtorek

We wtorek w całym kraju będzie trochę cieplej. W Szczecinie i Zielonej Górze słupki rtęci zatrzymają się na 5 stopniach. O jeden stopień chłodniej będzie w Poznaniu i we Wrocławiu. Temperatury niższe od zera spodziewane są we wschodniej części Polski; w Olsztynie termometry wskażą -1 st. C, a w Białymstoku -3. W centralnej części kraju temperatury będą oscylować między 1 a 4 stopniami Celsjusza.



W całym kraju można się spodziewać opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami w południowej i północnej części Polski. Mieszkańcy Kujaw i Pomorza powinni za to uważać na zawieje i zamiecie śnieżne.



Prognoza na wtorek, 16.01.18 / Interia.pl /

Środa

Środowa temperatura nie powinna spaść poniżej zera. Najchłodniej będzie ponownie w województwach położonych we wschodniej części Polski, gdzie termometry wskażą 1 st. C. Najcieplej będzie w Opolu, słupki rtęci zatrzymają się tam na 4 stopniach. W centrum kraju termometry wskażą od 1 stopnia w Poznaniu do 3 stopni w Kielcach.



W centrum, na południu i północy spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, aura może dać się we znaki na Pomorzu i Kujawach. IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla tych województw.



Prognoza na środę, 17.01.18 / Interia.pl /