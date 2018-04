W najbliższych dniach będzie coraz cieplej. Niedziela zapowiada się słonecznie z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza w niektórych województwach. Najcieplej będzie w Małopolsce - do 22 st. C.

W sobotę niewielkie zachmurzenie ma utrzymać się w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W pozostałej części kraju będzie słonecznie i cieplej niż w piątek: od 13 st. C na wschodzie Polski do 17 st. C na zachodzie.

Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL

Na niedzielę zapowiadana jest prawdziwie letnia pogoda. Najcieplej będzie w Małopolsce - do 22 st. C. Najchłodniej ma być w województwach: podlaskim, pomorskim i dolnośląskim, gdzie termometry pokażą 19 st. C. Słonecznie będzie na wschodzie kraju, w pozostałej części Polski synoptycy prognozują częściowe zachmurzenie. W następnych dniach temperatura będzie także utrzymywać się powyżej 20 st. C.