Próba włamania do biura posła PiS Michała Jacha w Gryficach w Zachodniopomorskiem. Jak poinformowała jego asystentka Katarzyna Dyczyńska, drzwi do biura zostały zablokowane, widoczne są też na nich próby podważenia.

W czwartek mieliśmy odbyć spotkanie w biurze posła Jacha w Gryficach, ale przy próbie wejścia do biura okazało się, że nie da się otworzyć drzwi - powiedziała Dyczyńska. Zauważyliśmy, że futryna drzwi jest poobijana, a na dole widoczne są ślady próby ich podważenia - podkreśliła.

Według asystentki, ślady na drzwiach świadczą o próbie włamania do biura Jacha. Być może sprawcy chodziło o dokumenty, które się tam znajdują - uważa Dyczyńska.



Sprawa została zgłoszona policji. Rzecznik prasowy policji w Gryficach Zbigniew Frąckiewicz powiedział, że ze wstępnych informacji wynika, iż nie doszło do włamania do biura. Funkcjonariusze prowadzą na razie czynności pod kątem uszkodzenia mienia.

(mpw)