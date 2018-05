Obóz rządzący przywraca godność pracy i płacy dla Polaków. Działamy, aby Polska była wielka i silna rodziną, inwestujemy w przyszłość – mówił dziś w Kielcach premier Mateusz Morawiecki. "Praca, płaca, mieszkanie, rodzina, bezpieczeństwo - to główne obszary, jakie zmieniamy w gospodarce" - dodał.

Premier Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Kielc mówił o głównych filarach realizowanych przez rząd.

Przez pierwsze ćwierćwiecze III Rzeczpospolitej na pewno to, czego najbardziej zwykłym, polskim rodzinom przede wszystkim brakowało to: godna praca, godna płaca, mieszkanie i rodzina. To cztery takie hasła, cztery takie filary, które wraz z rozpoczęciem naszych rządów, naszej administracji, postaraliśmy się zaadresować. Pokazaliśmy naszą drogę do poprawy w tych czterech podstawowych wymiarach każdego człowieka, a rodzin w szczególności - podkreślił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że za obecnych rządów "przywracana jest godność płacy i godność pracy".

Szef rządu zapowiedział także, że w 2019 r. "na pewno kilkadziesiąt tysięcy mieszkań - może nawet do 100 tys. mieszkań - będzie z programu Mieszkanie plus w budowie".

W ten sposób chcemy stworzyć nowe perspektywy, nowe możliwości do powrotów dla ludzi, którzy zdecydowali się na emigrację, ale również łatwiejszego osiedlania się w miastach, miejscowościach - wskazał Morawiecki.

Premier zaznaczył, że obecny rząd "mocno odróżnia (od poprzedników) polityka społeczno-gospodarcza" ukierunkowana na rodzinę. Mówił m.in. o programie "Rodzina 500 plus". To są programy rodzinne, programy (...) po to, żeby Polska była wielka, silna rodziną. Nie tylko dzisiaj ale też za 20 lat i za 50 lat - powiedział Morawiecki.

Jak dodał szef rządu, obóz rządzący inwestuje w przyszłość.

Nasz program gospodarczy, nasze działania dla ludzi, ale też dla przedsiębiorców są programem na 10 lat, który ma cztery podstawowe wymiary, czyli dobrą pracę, godną płacę, rodzinę i miejsce zamieszkania, mieszkanie - mówił.

Jak podkreślił, rząd chce zmienić sposób podejścia do gospodarki, a także do poszczególnych filarów gospodarki, jakimi są: przedsiębiorcy, podatki, sposób ich ściągania, jak również innowacyjność, inwestycje, czy oszczędności.

Działając dla ludzi zwyciężamy już teraz wojnę z mafiami VAT-owskimi i przestępcami podatkowymi - dodał.

"Stawiamy na pracę, płacę, rodzinę, mieszkanie i bezpieczeństwo"

Praca, płaca, mieszkanie, rodzina, bezpieczeństwo - to główne obszary, jakie zmieniamy w gospodarce - powiedział Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd podnosi wynagrodzenia i "stara się", by było jak najmniej umów śmieciowych.



Praca - bo było jej mało, i była czasami na umowach śmieciowych - krytykowanych zresztą od prawa do lewa. Staramy się, żeby ich było jak najmniej. Podnosimy płacę minimalną. Podnieśliśmy stawkę godzinową znacząco, w takim tempie, w jakim wcześniej nikt nie podnosił. W ślad za tym, podnosi się produktywność polskiej gospodarki, w ślad za tym rosną wynagrodzenia i one rosną szybciej niż w poprzednich latach. Być może ciągle za wolno, ale rosną szybciej - powiedział Morawiecki.



Jak tłumaczył premier, rząd pracuje nad tym, aby m.in. było jak najwięcej inwestycji i inwestorów. Dodał, że dzięki infrastrukturze, którą rząd chce w woj. świętokrzyskim intensywnie rozwijać, zamierza przyciągać inwestorów.



Szef rządu wskazał, że program Rodzina 500 plus i inne programy społeczne są "bezprecedensowe, nowe i one zmieniły życie, zwłaszcza na wsiach, w powiatach, mniej zasobnych gminach".



Premier mówił też o bezpieczeństwie. Podpisaliśmy największą umowę o współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. W wymiarze wewnętrznym staramy się odtwarzać posterunki policji. Te posterunki, które zostały zamknięte przez naszych poprzedników - 38 takich było w woj. świętokrzyskim - powiedział.



Nadchodzące wybory samorządowe są bardzo ważne, bo dzięki nim wyłonicie państwo najlepszych gospodarzy. Dobry gospodarz w gminie, burmistrz, prezydent czy radny to jest zarówno taki lokalny patriota, ale też menadżer, który zajmuje się swoim powiatem, gminą - zaznaczył szef rządu.

Premier: Dzięki KAS przekazaliśmy dla potrzebujących i na infrastrukturę ok. 50 mld zł

Dzięki Krajowej Administracji Skarbowej przekazaliśmy dla potrzebujących i na infrastrukturę ok. 50 mld zł; reforma systemu podatkowego zmieniła filozofię działania urzędów skarbowych - wskazał premier.



"Reforma systemu podatkowego zmieniła filozofię działania urzędów skarbowych. Chylę czoła przed całą Krajową Administracją Skarbową, bo ona jest autorem tego małego cudu gospodarczego, że przekazaliśmy ludziom najbardziej potrzebującym i na programy infrastrukturalne ok. 50 mld zł - to tyle mniej więcej, ile wynosił cały deficyt budżetowy trzy lata temu" - wskazał szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa w Świętokrzyskiem.



Premier wyliczał, że środki odzyskano m.in. od mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych. Te działania chcemy kontynuować - zapowiedział. Chcemy, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości był rządem dla ludzi, zwłaszcza dla słabszych, a nie dla draństwa, cynizmu, silniejszych. To konsekwentnie realizujemy - podkreślił szef rządu.

(j.)