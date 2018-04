Premier Mateusz Morawiecki podpisał Pakt na rzecz Dostępności plus 2018-2025. To wspólna deklaracja rządu, organizacji pozarządowych, także przedstawicieli firm, którzy mają działać na rzecz likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. ​Wcześniej Morawiecki poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie nowej funkcji - asystenta osoby niepełnosprawnej. "My nie chcemy słyszeć o jakichś rozwiązaniach systemowych, bo my słyszymy o tym już od 20 lat" - powiedziała w rozmowie z RMF FM Iwona Hartwich, komentując decyzję premiera.

