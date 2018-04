Chcemy oddać naszym dzieciom Polskę w stanie lepszym pod wieloma względami, również z czystszym powietrzem i my to na pewno zrobimy - zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że będzie uczestniczył w pracach komitetu Czyste Powietrze, ponieważ - jak twierdzi - traktuje te sprawy "z najwyższym priorytetem".

Jesteśmy po 1989 r. pierwszym rządem, który się zająć sprawą walki ze smogiem, przywrócenia czystego powietrza w RP i traktujemy ten problem niezwykle poważnie - mówił premier przed czwartkowym posiedzeniem Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Nie chcemy, żeby dzieciom zima się kojarzyła z maseczkami na twarzach w przyszłości, tylko z tradycyjnym śniegiem, bałwanem i sankami - podkreślił Morawiecki. I to jest też przyczyna, dla której się tym zajmujemy, chcemy oddać Polskę naszym dzieciom w stanie lepszym, w stanie lepszym pod wieloma względami, ale również z czystszym powietrzem i my to na pewno zrobimy. Jakkolwiek program jest niezwykle wielowątkowy, niezwykle skomplikowany, o czym się przekonujemy od paru lat ­- wyjaśnił premier.

Prace komitetu Czyste Powietrze

Na zaproszenie pana przewodniczącego, jeśli mnie tylko zaprosi, będę uczestniczył w pracach komitetu Czyste Powietrze, ponieważ traktuję te sprawy z najwyższym priorytetem. Uważam, że smog sam nie zniknie - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że "jakkolwiek temperatura sporu wokół tematu smogu opada pomiędzy kwietniem a październikiem, to my chcemy cały rok się tym zajmować".

Będziemy się w sezonie również letnim, jesiennym i wiosennym zajmować smogiem. Nie może nas uśpić ten fakt, że dzisiaj jest to mniejszy problem niż miesiąc temu - wskazał.

Według szefa rządu sama burza wokół smogu nie sprawi, że "powietrze samo się nie oczyści". Mamy na agendzie bardzo wiele, bardzo konkretnych, szczegółowych działań, zadań zaplanowane, do koordynacji których potrzebne są prace wszystkich ministrów, którzy z nami dzisiaj tutaj są - zaznaczył.