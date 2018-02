Poznański Urząd Miasta opublikował na swoich stronach dane dotyczące transportu w mieście. Zarówno te dotyczące kierowców, ale też pasażerów MPK. Wśród nich także informacje o dostępności miejskich parkingów. Chodziło o to, by zainteresować potencjalnych twórców aplikacji mobilnych do tworzenia programów i systemów ułatwiających życie w mieście. Są już pierwsze efekty. Jedna z firm, która współpracowała z miastem wcześniej, opracowała właśnie aplikację, która podpowiada na których parkingach są wolne miejsca.

