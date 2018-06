Strażacy dogaszają pożar budynków przylegających do szkoły podstawowej w Jarosławcu w Zachodniopomorskiem. Wieczorem spłonął tam m.in. dach gminnego przedszkola.

Trzy budynki są poważnie uszkodzone. Ucierpiała stołówka, kuchnia oraz budynek przedszkola - to zabudowania tuż przy szkole podstawowej. Udało się uratować część mebli.



Dziś zajęcia zostały odwołane. Wszystko wskazuje na to, że ta przerwa potrwa co najmniej do września.

(mn)